Mercoledì 25 Luglio 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno sottoposto a fermo di P.G. ,G.S. , napoletano di 39anni, perché gravemente indiziato del reato di rapina.I poliziotti sono stati allertati dalla Sala Operativa che aveva segnalato al Corso Garibaldi, nei pressi della Circumvesuviana, una rapina ai danni di due minori.Gli agenti hanno accertato che il 39enne, dopo aver minacciato e strattonato i due ragazzini, ha rapinato ad uno il cellulare Samsung e all’altro ha strappato dal collo di uno dei ragazzi una collana d’argento che ha perso quando le vittime hanno chiesto aiuto.Grazie alle descrizioni fisiche fornite dalle vittime - l'uomo aveva un tatuaggio raffigurante Padre Pio - e con l’ausilio di immagini di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’autore della rapina al corso Garibaldi il quale alla vista della Polizia ha tentato la fuga in direzione del vico Soprammuro ma è stato prontamente bloccato.Il cellulare è stato recuperato e Restituto alla vittima mentre il 38enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.Sono in corso serrate indagini per addebitare al medesimo soggetto ulteriori rapine commesse recentemente nella stessa zona con le stesse modalità operative.