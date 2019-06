Raid nella Banca di Credito Popolare nel Napoletano: ladri in fuga con la cassaforte vuota

Lunedì 17 Giugno 2019, 10:49

MARANO - Sono entrati in azione nella notte nella sede del Credito Popolare di Marano. I ladri, entrati dalla porta riservata ai diversamente abili, sono riusciti a portare via una cassaforte. All'interno, però, non c'era l'agognato bottino. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia. Al vaglio dei militari dell'Arma di via Nuvoletta le immagini registrate dai sistemi interni ed esterni di videosorveglianza.Lievi i danni provocati dall'irruzione dei malviventi: secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata danneggiata la porta all'ingresso dell'istituto di credito del centralissimo corso Europa e qualche suppellettile.