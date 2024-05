Napoli, rapina in banca a Chiaiano: clienti e dipendenti sequestrati per 40 minuti

Rapina in una banca in via Emilio Scaglione, nel quartiere Chiaiano. Una coppia si è presentata all'ingresso dell'esercizio, lei pronta a ricoprire il ruolo del palo e lui armato di coltello e pistola.

L'uomo ha sequestrato tutti i presenti nella banca per 40 minuti costringendo uno degli impiegati a svuotare il bancomat, raccogliendo circa 12mila euro. I due si sono allontanati in fretta mentre sul posto sono giunti i carabinieri che hanno riconosciuto, dopo aver supervisionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, Giuseppe Merolla, 38enne di Scampia. Ad aiutarlo nella rapina, la compagna Giuseppina Aceto, 40 anni.

L'arresto è avvenuto nell'abitazione dei due dove sono stati ritrovati anche il passamontagna e il cappellino usati durante la rapina, un revolver a salve con 25 cartucce e 1520 euro in contanti. Sono entrambi in carcere, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata e sequestro di persona.