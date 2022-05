Napoli, ruba una borsa e scappa: arrestato 26enne

I Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Agostino Depretis hanno notato un uomo e una ragazza che si stavano rincorrendo. I poliziotti hanno raggiunto la donna la quale ha raccontato che, poco prima, il fuggitivo l’aveva aggredita fisicamente per poi rapinarla della sua borsetta.

APPROFONDIMENTI IL CASO Milano, rapina ed estorsione a commercialista: rintracciati in... LE INDAGINI Castellammare, incendio in un parcheggio: indagano i carabinieri IL BLITZ Marano, società interdette beneficiano di contributi Covid:...

Gli operatori hanno intimato l’alt all’uomo che, alla loro vista, si è disfatto della borsa e ha proseguito la fuga fino a quando, giunto in via Cristoforo Colombo, è stato bloccato dopo una colluttazione. M.T., 26enne libico con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale; infine, la borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.