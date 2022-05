Napoli, armato di coltello rapina un cellulare: marocchino arrestato al Vasto

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano hanno visto un uomo che, con la minaccia di un coltello, ha sottratto il cellulare ad una persona per poi darsi immediatamente alla fuga in direzione di via Firenze. I poliziotti, grazie al supporto di una pattuglia del Commissariato Decumani e dopo una colluttazione, l’hanno bloccato e trovato in possesso del cellulare asportato poco prima, di un coltello a serramanico e di 56 compresse di un farmaco psicotropo.

M.M., 21enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali, porto abusivo di armi, resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infine, il cellulare è stato restituito alla vittima.