Napoli, rapina del cellulare a una donna seduta nel treno: arrestato diciottenne

Agenti della Polizia Locale della U. O. San Lorenzo hanno arrestato nella zona Vasto T.L. di anni 18 per il reato di rapina e lesioni che si era reso responsabile del furto di un telefono cellulare all’interno della Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale strappandolo ad una donna seduta nella carrozza del treno, per poi tentare di darsi alla fuga. La donna lo ha però rincorso e bloccato ma il soggetto si è divincolato facendo cadere a terra la vittima e dirigendosi verso l’uscita della stazione.

Un operatore della protezione aziendale della stazione ha però inseguito il rapinatore allertando il personale della Polizia Locale che è riuscito a bloccarlo non senza difficoltà a causa della strenua resistenza del soggetto che ha colpito gli agenti con calci e pugni, sferrando inoltre una testata al volto di uno degli agenti. Il diciottenne è stato arrestato e dopo la convalida il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari per il successivo rito abbreviato da tenersi in altra data.

All’agente colpito al viso, sono state diagnosticate lesioni al volto con prognosi di giorni 30 mentre alla donna sono stati diagnosticati giorni 30 per forti contusioni alla gamba e braccio destro.