Napoli, rapina cellulari e 20 euro a due minorenni: fermato grazie alla foto di un turista

Napoli, i poliziotti della squadra Mobile e del commissariato Decumani hanno fermato, perché gravemente indiziato di aver rapinato due minori - violando peraltro gli arresti domiciliari - Rosario Riccio, napoletano, 33enne. La rapina è avvenuta intorno alle 8 in via Toledo. Le due vittime hanno raccontato ai poliziotti che un uomo li aveva avvicinati fingendo di chiedere una informazione ma poi aveva intimato loro di seguirlo in una stradina laterale, dicendo di avere un coltello. Il malvivente prendeva due telefoni cellulari e una banconota da venti euro ai due minori e si allontanava minacciando di ucciderli se avessero chiamato la polizia.

A supportare le indagini della Mobile anche a foto scattata da un turista e consegnata ai poliziotti che, ritraeva il malvivente mentre rapinava i due ragazzi, era di profilo ma si vedevano molto bene gli abiti indossati. La fisionomia del soggetto era familiare ai poliziotti, in particolare ad un equipaggio dei Falchi che hanno capito che poteva trattarsi di Riccio, attualmente agli arresti domiciliari. Una perquisizione fatta nell’appartamento dell'uomo ha consentito di recuperare, occultati in un doppiofondo della credenza, i due telefoni cellulari nonché una busta contenenti gli abiti utilizzati per la rapina ed immortalati sulla foto. Riccio, già agli arresti domiciliari per un medesimo reato, è stato sottoposto a fermo e associato al carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il fermo e lo ha indagato anche per evasione. I cellulari sono stati restituiti ai due giovani.

Lunedì 10 Dicembre 2018, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA