Napoli, rapina al negozio cinese: il video dell'assalto su TikTok

Momenti di paura per il commesso e alcuni clienti di un negozio cinese che sorge in viale Umberto Maddalena, tra Doganella e Capodichino, periferia settentrionale di Napoli, dove alcuni malviventi armati hanno messo a segno una violenta rapina, scappando via con l'incasso dell'esercizio commerciale.

I banditi sono arrivati a bordo di un’auto e, armati e con il volto travisato, hanno fatto irruzione nel negozio, fuggendo poi con l’incasso.

Finisce in manette uno dei giovanissimi rapinatori che la sera del 18 maggio scorso seminarono il terrore rapinando un megastore di prodotti cinesi in viale Umberto Maddalena nella zona di Capodichino, a Napoli. Le indagini degli agenti della Polizia di Stato di Secondigliano sono riuscite a stringere il cerchio intorno a Antonio De Pasquale, incensurato 21enne che, con alcuni complici in corso di identificazione puntò una pistola al volto del cassiere del negozio.

Le fasi della rapina - che fruttò ai malviventi circa mille euro - sono contenute nel video del sistema di sorveglianza interna all'esecizio comemrciale che, al momento del raid, era pieno di clienti.

L'irruzione dei banditi seminò il panico tra i presenti. I rapinatori agirono con il volto coperto: e ad incastrare De Pasquale è stata un'impronta digitale (recuperata dagli esperti della Polizia Scientifica) lasciata sul bancone di vetro al momento dell'assalto armato.

De Pasquale è stato raggiunto ieri mattina da un'ordinanza cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Napoli e nelle prossime ore - assistito dall'avvocato Sergio Lino Morra - dovrà presenziare all'interrogatorio di garanzia in carcere. È accusato di rapina, ricettazione e porto d'arma da sparo.