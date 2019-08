Napoli, notte di terrore a piazza del Carmine: rapina con colpi di pistola

Lunedì 26 Agosto 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 11:35

Rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. La polizia di Stato indaga su quanto avvenuto intorno alle 4 in piazza del Carmine, dove due persone a bordo di uno scooter hanno rapinato due uomini, riuscendo a portar via 40 euro e un iPhone. A scopo intimidatorio, uno dei due rapinatori ha esploso alcuni colpi verso terra. Scappando a bordo dello scooter, i due hanno esploso altri colpi nella vicina piazza Mercato, questa volta contro la porta blindata di una paninoteca che è andata in frantumi. In entrambi i casi non si registrano feriti.Indagano gli agenti del commissariato Vicaria Mercato.