Napoli, catturato il rapinatore delle coppiette nel parcheggio dello stadio San Paolo

Giovedì 11 Ottobre 2018, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 14:38

Gli agenti del Commissariato San Paolo, insieme a quelli dell’UPG e del Commissariato Bagnoli, hanno arrestato Gennaro Di Napoli, 37enne napoletano, responsabile del reato di rapina aggravata.Stanotte, poco dopo le 4, nel parcheggio antistante lo Stadio San Paolo in Piazzale Tecchio, i poliziotti hanno udito le urla di un uomo e di una donna.Subito intervenuti, gli agenti si sono avvicinati ad un’auto parcheggiata, al cui interno vi era la coppia. Poco istanti prima era stata avvicinata da un rapinatore solitario, il quale, dopo una colluttazione con l’uomo, che ha cercato di reagire, era riuscito ad impossessarsi della somma di 10 euro e della borsa della donna contenente uno smartphone ed effetti personali. Quindi è fuggito in direzione della mostra.Mentre gli agenti erano intenti ad acquisire ulteriori elementi per rintracciare l’autore del delitto è transitata davanti a loro un’Ape. A bordo vi erano due persone ed una era proprio il rapinatore.I poliziotti hanno subito inseguito il motociclo, che stato bloccato in via De Gennaro rinvenendo al suo interno lo smartphone e gli altri effetti personali che sono stati restituiti alle vittime. Per Di Napoli è scattato l’arresto e l’accompagnamento presso a Casa Circondariale di Poggioreale.