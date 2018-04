CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Aprile 2018, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 08:18

Rapina aggravata. Con questa accusa restano piantonati in ospedale i due giovanissimi banditi che sabato sera, dopo aver tentato di razziare l'incasso di un supermercato tra Fuorigrotta e Soccavo, sono stati feriti da un poliziotto della Questura di Napoli fuori servizio.Risulta iscritto nel registro degli indagati anche l'agente della Squadra mobile che è riuscito a sventare la rapina al supermercato «Md» di via Testi, alla Loggetta: poco prima dell'orario di chiusura si trovava all'interno del negozio, stava facendo la spesa, quando si è accorto dei due ragazzi - che hanno 17 e 18 anni - i quali, con il volto coperto, stavano puntando una pistola al volto di una cassiera facendosi consegnare l'incasso. A quel punto, con sangue freddo, il poliziotto si è qualificato, intimando l'alt ai baby-rapinatori. I due, però, non avrebbero esitato a puntare la canna di una pistola anche verso di lui: e a quel punto l'agente ha esploso quattro colpi ferendo i ragazzi.Pistola rubata. L'arma, si è scoperto poche ore dopo, è una Beretta calibro 9x21 in dotazione alle forze dell'ordine: era stata rubata nel Napoletano dall'abitazione in cui vive una non meglio specificata «divisa». Perfettamente funzionante, aveva nel caricatore 15 colpi e il colpo in canna, pronto per essere esploso.L'inchiesta. A coordinare l'indagine - affidata alla Squadra mobile di Napoli diretta da Luigi Rinella - è il sostituto procuratore Stefano Capuano. Il magistrato ha già ascoltato l'agente che ha sparato, assistito da un legale di fiducia. Il nome del poliziotto è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di lesioni. Un atto dovuto, un passaggio indispensabile che - ovviamente - non comporta alcun giudizio preventivo di colpevolezza. Di fatto il suo intervento è servto non solo a sventare il colpo al supermercato, ma anche potenziali conseguenze ancor più drammatiche, visto che la beretta impugnata da uno dei due giovani aveva la sicura disinnescata ed era pronta a far fuoco.