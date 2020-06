Napoli, commercianbte morto d'infarto durante la rapina: per il bandito accusa più grave ma sconto in appello

LEGGI ANCHE

Vallo a spiegare a chi non ha dimestichezza con la giustizia italiananei confronti dell'imputato, marispetto al verdetto di primo grado in cui c'era l'assoluzione per il reato più grave. Due anni in meno rispetto alla prima sentenza. Strano ma vero, accade adove la prima corte di appello ha condannato a sei anni il rapinatore che, con la sua incursione in unaveva provocato la morte del commerciante, rimasto senza fiato per lo spavento. Morto per infarto, un arresto cardiaco provocato dallo shock di vedersi puntare un'arma sotto il mento.Ricordate il caso? In primo grado l'imputatoincassò otto anni di reclusione, ma solo per il reato di tentata rapina, mentre era stato assolto dall'accusa più grave, quello di morte come conseguenza di altro reato. Per il giudice del primo verdetto, non c'era il nesso causale tra la rapina e l'infarto. Diversa ora la valutazione del giudice di secondo grado che, dal suo punto di vista, ha rimesso le cose apposto: c'è il nesso (anche alla luce di una consulenza medica), lo shock è la conseguenza della tentata rapina. Dunque? Condannato a sei anni.Possibile? Due anni in meno rispetto a quando il verdetto contemplava un solo reato? Strano ma vero. I giudici - sembra di capire - hanno concesso le attenuanti generiche, accogliendo la richiesta dell'avvocato di Del Gaudio, il penalista, che aveva battuto sulla immediata confessione dell'indagato; e, pur mettendo insieme tentata rapina e la morte come conseguenza del primo reato (come chiesto dal pme dall'avvocato di parte civile), hanno defalcato due anni rispetto al primo verdetto. Il quadro delle accuse è stato confermato, ma la condanna per l'imputato è stata meno sonora rispetto al primo giudizio.