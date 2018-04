Colpo al Md: la sfida «social» del rapinatore a polizia e Procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 17 Aprile 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 22:56

Su facebook Luca Perrella non ha mai avuto dubbi: «Più forti di chi ci vuole morti», affermava con enfasi, mentre qualche giorno fa ha postato una immagine con una frase scritta a stampatello. Parole a senso unico: «La polizia ci arresta, il pm ci accusa, il giudice conferma e a noi nessuno ci ferma». Eccoli alcuni spaccati di vita del rapinatore 18enne che sabato scorso ha fatto irruzione, assieme a un complice minore, all’interno del supermercato Md di via Pietro Testi, al rione Traiano.Intubato in una corsia dell’ospedale San Paolo, indicato come responsabile di una rapina a mano armata sfociata nel ferimento suo e del complice, per mano di un agente di polizia libero dal servizio. Un caso sul quale il gip Dario Gallo non ha avuto alcun dubbio, anche alla luce delle testimonianze raccolte nel supermercato. Due commesse e alcuni clienti si sono visti puntare l’arma contro, lo stesso agente sostiene di aver sparato con la propria pistola quattro colpi, dopo aver visto uno dei due malviventi girarsi nei suoi confronti mentre impugnava un’arma.