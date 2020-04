Rapinatore con pistola finta, il bottino: due pacchi di merendine e 10 euro. Arrestato nel Napoletano

Ha rapinato un negozio per due pacchi di merendine e 10 euro, ma è stato rintracciato ed arrestato poco dopo dai carabinieri. È accaduto a Frattaminore dove un 50enne di Sant' Antimo, già denunciato in passato è entrato in un emporio in via Viggiano ed ha minacciato con una pistola finta la titolare. L' uomo si è fatto consegnare due pacchi di merendine e la somma di 10 euro e si è allontanato. I Carabinieri della stazione di Frattaminore, allertati dalla commerciante, lo hanno raggiunto poco dopo e lo hanno arrestato con l' accusa di rapina aggravata. Il 50 enne è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA