Napoli, aggredisce e ruba un portafogli: denunciato 31enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Alessandro Poerio per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che l’ha percossa e rapinata del portafogli per poi fuggire a bordo di un’auto in direzione di piazza Garibaldi.

Gli operatori, nel transitare in via Pallonetto a Santa Lucia, hanno bloccato un uomo corrispondente alle descrizioni della vittima trovandolo in possesso dei soldi rapinati. Un 31enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per rapina aggravata.