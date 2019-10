Napoli, armati di pistola a salve rapinavano cellulari: presi. Hanno 16 e 18 anni

Venerdì 18 Ottobre 2019, 19:52

Gli agenti del Commissariato San Paolo, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in viale Kennedy poiché due giovani armati di pistola avevano rapinato i telefoni cellulari di due passanti.I poliziotti hanno intercettato e bloccato i malviventi in Largo Barsanti e Matteucci trovandoli in possesso dei telefoni rubati e delle pistole: una ad aria compressa, l’altra a salve priva di tappo rosso. E’ stato sequestrato anche un coltello a serramanico.Stefano Accietto, di 18 anni e M.B. di 16 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata. Inoltre il 18enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa 45 grammi di hashish, e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.