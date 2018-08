Rapina in pizzeria, Vitagliano: «Basta vivere con le pistole, venite a lavorare con me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Agosto 2018, 08:00

Una rapina a cui ha reagito con tanto sangue freddo. Diego Vitagliano è nato e vissuto nella zona di corso Garibaldi dove certe cose si imparano da piccoli. E si ricordano sempre, anche quando, 33 anni il 9 settembre, sei un pizzaiolo di successo e magari inizi a rilassarti dimenticando gli insegnamenti della strada. L'altra notte erano in tre quando lo hanno bloccato, messo in ginocchio, perquisito con una pistola puntata alla testa e preso tutto l'incasso della giornata della sua Pizzeria 10, il numero di Maradona, a via Nuova Agnano 1. La rapina, meno di due minuti in tutto, è stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza e poi postata su Facebook all'alba diventando virale. Ma il messaggio finale del suo post, pizzaiolo social, è positivo: «Ho avuto tanta paura, ma questo non servirà a farmi odiare la mia città. Napoli è la mia vita e 10 è una realtà napoletana. Oggi è Santa Rosa mangiamo le sfogliate alla crema, domani sarà un altro giorno pieno di sole».«Subito, avevo varcato la soglia del cancello automatico del garage vicino alla pizzeria quando ho sentito uno scooter e mi sono girato, erano tre e ho subito capito».«Sono stato fermo. Uno e rimasto a bordo della moto e gli altri due mi hanno messo in ginocchio minacciandomi con una pistola puntata alla testa».«Sì. Vitagliano non ti muovere o ti sparo in testa».