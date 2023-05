Napoli, donna rapinata a corso Umberto I: arrestati due algerini con precedenti di polizia

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato due uomini seguire una donna. Poco dopo, uno di essi l’ha strattonata mentre l’altro le ha aperto la borsa sottraendole il telefono, infine i due si sono dati alla fuga in direzione di Piazza Garibaldi.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso del telefono che è stato restituito alla vittima. R.O.e M.K di 39 e 57 anni, entrambi algerini con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina aggravata nonché denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.