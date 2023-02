Napoli: automobilista rapinato a Ponticelli, sui social il video dell'assalto

Rapina a mano armata a Ponticelli. I banditi, cinque da come si vede in un video diffuso dal deputato dell’Alleanza Sinistra-Verdi, Francesco Emilio Borrelli, si sono posizionati dinnanzi ad un'automobile, puntando la pistola contro il malcapitato alla guida.

L'uomo è stato fatto scendere dalla vettura con brutale violenza. L'aggressione sarebbe avvenuta all’interno del Parco Conocal. La vittima è stata anche rapinata.

Borrelli stigmatizza lo stato di abbandono in cui versano le periferie di Napoli ma in realtà tutto il territorio metropolitano. «Oramai nessuno è sicuro. Viviamo in preda al terrore. La cosa peggiore è che i delinquenti anche se presi spesso non vanno un carcere e frequentemente si vantano delle loro gesta sui social. La deriva ad oggi appare inarrestabile. Nessuno è al sicuro».