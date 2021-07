Napoli, rapinano una ragazza: un arrestato e un denunciato in centro

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Cimbri sono stati avvicinati da due persone che hanno segnalato una rapina avvenuta poco prima ai danni di una ragazza alla quale due giovani a bordo di uno scooter avevano asportato lo smartphone facendola cadere a terra.

I poliziotti, poco dopo, hanno notato in Corso Umberto I° un motociclo, corrispondente alle descrizioni, parcheggiato in strada con due ragazzi a bordo uno dei quali, il conducente, stringeva tra le mani un telefonino. Gli operatori si sono avvicinati e il giovane si è dato alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero, un 17enne, è stato bloccato ed arrestato per rapina aggravata e lesioni personali.

Il fuggitivo, G.B., 19enne napoletano con precedenti di polizia, presentatosi poche ore dopo presso gli uffici di Polizia, è stato denunciato per gli stessi reati.