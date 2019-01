Napoli, la mamma rapinata davanti alla scuola: «Minacciata con la pistola, in auto avevo due bambini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terrorizzata per la rapina subita davanti la scuola in cui ogni mattinata accompagna i suoi i propri figli, Maria non rivela il cognome nel timore di ritorsioni. Davanti agli occhi ancora la scena di quando i rapinatori le hanno puntato contro una pistola nonostante la presenza dei suoi due bambini e come l’abbiano beffardamente ringraziata dopo averle sottratto la fede nuziale, unico magro bottino.Ci trovavamo incolonnati nel traffico a via Nicolardi, a due passi dalla scuola Cavour, l’istituto che frequentano i miei figli. Erano passate da poco le otto e come tutte le mattine stavo accompagnando i bambini a scuola. Non mi sono accorta che i due rapinatori si stavano avvicinando al finestrino della mia auto, mi sono resa conto che si trattava di una rapina solo quando mi hanno intimato di consegnargli la borsa».«Pochi secondi ma sono sembrati lunghissimi».In un primo momento mi avevano intimato di consegnargli la borsa. Quando si sono accorti che era rimasta incastrata tra i sedili e faticavo a tirarla fuori si sono innervositi e hanno tirato fuori una pistola puntandomela in viso e obbligandomi a consegnargli la fede che portavo al dito. Quello è stato il momento in cui ho avuto più paura e ho temuto per la mia vita e per quella dei miei figli».