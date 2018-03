Sabato 17 Marzo 2018, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di corporatura robusta, di circa trent’anni, napoletano. Partono da questi elementi le indagini del commissariato Arenella per identificare il rapinatore solitario che, oggi pomeriggio, ha colpito in una tabaccheria di largo Cangiani. E’ successo intorno alle 16.10, in pieno giorno. Il rapinatore, armato di pistola, ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare l’incasso che resta da quantificare. Poi è scappato a piedi lungo via Jannelli, dove probabilmente lo stava aspettando un complice. Dopo il sopralluogo sono state acquisite le immagini di alcune telecamere di sorveglianza dei paraggi, che potrebbero aver ripreso il criminale durante la fuga.