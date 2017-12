Napoli. Tre extracomunitari rapinano telefonino a ragazza, lei reagisce: arrestati

Sabato 23 Dicembre 2017, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 20:16

Gli agenti del Reparto Prevenzione e Crimine, nella serata di ieri, 22 dicembre, hanno arrestato Alpha Jallow, 23 enne senegalese, Muhamad Jafunch e Sedia Jabbie, 23enni gambiani, perché responsabili, in concorso tra loro, di rapina aggravata. Verso le ore 19.40, in via Poerio, nel corso di un normale servizio di prevenzione, l’attenzione dei poliziotti veniva richiamata da un gruppo di extracomunitari che litigavano picchiandosi.Alla vista dell’auto della polizia uno dei giovani è corso verso di loro gridando che volevano rubargli il cellulare e altri tre si sono allontanati ma gli agenti, dopo un breve inseguimento li hanno bloccati. La vittima era una cittadina rumena che ha denunciato formalmente il tentativo di rapina subito ad opera dei tre giovani ai quali ha opposo resistenza sino all’arrivo dei poliziotti.