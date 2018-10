Napoli, rapina iPhone al Centro direzionale: senegalese rintracciato e arrestato

Giovedì 11 Ottobre 2018, 15:48 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sezione Volanti hanno arrestato Ibrahim Sako, di 36 anni, senegalese, responsabile del reato di rapina ,ed indagato per i reati di lesioni e minacce.Stanotte all’interno del Centro Direzionale il 36enne si era avvicinato a un uomo rapinandogli il suo Iphone 7 plus e una piccola somma di denaro per poi fuggire. I poliziotti hanno rintracciato la vittima dell’episodio, da cui hanno avuto l’ID del telefonino. Intuizione questa che ha consentito agli agenti di rintracciare in breve tempo il rapinatore. Quest’ultimo infatti, avendo lasciato acceso lo smartphone, è stato individuato e raggiunto grazie alla sua posizione satellitare.In piazza Garibaldi infatti il senegalese è stato rintracciato e bloccato. Indosso aveva l’Iphone appena rapinato e i soldi. Entrambi sono stati restituiti alla vittima costretta poi a ricorrere a cure mediche per lesioni riportate nella concitazione della rapina.Sako, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.