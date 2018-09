Picchia e rapina turista a piazza Garibaldi: arrestato da carabiniere fuori servizio

Sabato 1 Settembre 2018, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo avere scontato la pena - tre anni e due mesi di reclusione - sarà espulso dall'Italia Hadji Fethi, l'algerino di 33 anni, arrestato a Napoli dai carabinieri con l'accusa di avere picchiato e rapinato una turista lo scorso 30 agosto, in piazza Garibaldi.Ad accorgersi di quanto stava accadendo quella sera è stato un carabiniere non in servizio, che si trovava in zona: ilmilitare ha bloccato l'uomo e anche evitato che un gruppo di persone lo linciassero.Dagli accertamenti è poi emerso che l'extracomunitario aveva due identità: a luglio si era reso responsabile di una rapina a Roma; il processo per quell'episodio è fissato a ottobre. Nei primi giorni di agosto, invece, si è reso responsabile di un tentato furto aggravato a Napoli. Il Tribunale di Napoli ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo a 3 anni e 2 mesi di reclusione disponendo la custodia in carcere e, al termine della pena, l'espulsione dal territorio italiano.