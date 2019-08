Napoli, rapina una donna e la perseguita da circa un anno: arrestato senegalese

Lo scorso 21 agosto i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno udito delle urla provenienti da un terraneo in via Luigi Serio; lì vi era una donna che chiedeva aiuto perché minacciata da un uomo che la teneva immobilizzata. La donna ha dichiarato che da circa un anno era perseguitata dall’uomo il quale, introdottosi nell’abitazione, le aveva rubato il cellulare.



L’aggressore, un senegalese di 41 anni, nelle cui tasche dei pantaloni è stato rinvenuto il cellulare della vittima, è stato denunciato per furto e minaccia. Il giorno dopo la donna si è presentata al Commissariato per denunciare altri due episodi di violenza e minaccia e per descrivere le modalità violente attraverso le quali era avvenuto l’impossessamento del cellulare.



Gli agenti hanno dunque rintracciato lo straniero e, nonostante un suo tentativo di sottrarsi al controllo, lo hanno bloccato e sottoposto a fermo per rapina ed atti persecutori. Stamattina il fermo è stato convalidato e nei confronti dell'indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

