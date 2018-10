Napoli, rapinano ragazzo delle consegne di una nota pasticceria: presi

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione Napoli-Stella hanno arrestato per rapina aggravata due complici, Giovanni Flauto, 35enne del Rione Sanità e Giovanni Pecoraro, 44enne di Cavour, dando esecuzione nei loro confronti a un’ordinanza emessa dal gip di Napoli.Il primo marzo un dipendente di una nota pasticceria napoletana aveva appena consegnato le ultime torte in una pizzeria; ricevuto il pagamento, 80 euro, era rientrato al laboratorio in via Foria. I rapinatori verosimilmente avevano seguito il malcapitato alla guida del furgone della ditta e quando è entrato nel laboratorio hanno agito.Mentre flauto attendeva, Pecoraro è sceso dallo scooter, ha tolto il casco e infilato un cappuccio, quindi è entrato nel locale; ha afferrato l’uomo delle consegne e gli ha puntato una pistola al petto intimandogli di consegnare tutto il denaro che aveva addosso, gli 80 euro appena ricevuti. poi la minaccia finale: «Scordati ‘sta faccia se no ti uccido».La vittima nonostante lo spavento iniziale ha denunciato quanto accaduto ed ha fornito descrizioni e particolari, permettendo ai carabinieri di identificare i malfattori. nelle loro abitazioni, per altro, i militari hanno sequestrato i vestiti indossati al momento della rapina. Adesso sono entrambi in carcere.