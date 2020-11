Napoli, rapinata della borsa a Chiaia: fermato il presunto autore

Una giovane che stava passeggiando in piazza San Pasquale a Chiaia è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che le ha strappato la borsa trascinandola per diversi metri ma, grazie all’intervento di due passanti che hanno assistito alla rapina ed hanno inseguito il malvivente, la borsa è stata recuperata e restituita alla ragazza, mentre l’uomo è riuscito a fuggire percorrendo la strada nel senso contrario a quello di marcia in direzione di piazza Vittoria.

Grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza di un esercizio commerciale e alle descrizioni fornite dalla ragazza e dai testimoni, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno intercettato in via Girolamo Santacroce il motociclo a cui hanno intimato l’alt ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia.



Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale l’uomo ha speronato una moto di servizio per poi darsi alla fuga in direzione di piazza Mazzini fino a quando, poco dopo, è stato rintracciato e bloccato in via Speranzella.



C.T., napoletano di 45 anni con precedenti di polizia per furto e rapina, è stato sottoposto a fermo di p.g. per rapina e sabato scorso il Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

