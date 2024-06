È vivo per miracolo, ma versa in condizioni gravi un 29enne napoletano accoltellato al volto in un tentativo di rapina. La furia del suo assalitore - un 37enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici (eppure libero di continuare a far danni seminando terrore nel centro storico di Napoli) - è esplosa quando la vittima ha tentato di reagire: a quel punto l’uomo - Gaetano Castiglia - non ha esitato a sferrargli alcune coltellate al viso, una delle quali lo ha centrato allo zigomo; un colpo talmente violento da far spezzare la lama che è rimasta conficcata nel volto del malcapitato.

L’episodio è accaduto venerdì scorso, ma in poche ore i carabinieri del comando provinciale di Napoli sono riusciti a identificare il criminale, e ieri lo hanno arrestato.

L'assalto

Le due della notte di venerdì, quartiere Pendino, via Soprammuro: la strada che di giorno è un angolo di folklore tipicamente partenopeo, con le sue botteghe, le pescherie sempre affollatissime, a quest’ora è semi-deserta; e chi la attraversa lo fa a proprio rischio e pericolo, sapendo che al calare del sole tutta l’area interna al corso Garibaldi si trasforma in terra di balordi, spacciatori e delinquenti.

F.M., il giovane incensurato che ha appena parcheggiato l’auto, è quasi arrivato sotto il portone di casa quando subisce l’aggressione: da un vicoletto vicino si materializza un uomo in sella a uno scooter, con il volto coperto da un passamontagna e dal casco. È Gaetano Castiglia, che stringe con il mezzo in un angolo la vittima intimandole di consegnare tutto: portafogli, carte di credito, cellulare.

Scena pulp

È solo l’inizio dell’incubo: l’assalitore punta alla gola del giovane un coltellaccio da cucina la cui lama supera i dieci centimetri e lo minaccia: «Caccia tutto quello che hai o ti ammazzo!». Dopo un primo attimo di esitazione, il 29enne trova il coraggio di reagire, nonostante la condizione di oggettiva debolezza. Ma quando entra in gioco l’istinto, si va sempre incontro a dei rischi.

La vittima cerca di divincolarsi, e a quel punto Castiglia, senza esitazioni, inizia a colpirlo selvaggiamente con coltellate al volto, al torace, alle braccia. Il fendente più temibile lo sferra all’altezza dello zigomo, con una forza tale da far spezzare la lama del coltello, che rimane conficcata nel viso di F.M. Una scena terribile in perfetto stile “pulp”.

La fuga

Quei colpi avrebbero potuto uccidere il 29enne. Quando il delinquente capisce di aver rischiato di ammazzare il giovane decide di scappare. Ma anche questo tentativo è maldestro: l’uomo dà gas al motore dello scooter dirigendosi verso il corso Garibaldi ma finisce contro un’auto in sosta. Cade, qualcuno in strada pensa si tratti di un incidente stradale e si offre di aiutarlo non sapendo che si tratta di un rapinatore, ma lui abbandona in strada casco, scaldacollo, coltello e guanti, si rimette in sella al mezzo e si dilegua.

Sul posto intervengono i carabinieri della compagnia Stella che sequestrano il materiale abbandonato dal rapinatore, e iniziano le indagini.

Nel frattempo il 29enne, in serie condizioni, viene trasportato in ospedale, al Pellegrini, da alcuni residenti. Gravi le coltellate inferte, come detto una anche allo zigomo destro, punto dove, durante l'intervento, i medici hanno estratto un frammento di lama.

La svolta

I carabinieri hanno analizzato le telecamere installate lungo il percorso del rapinatore. Quelle determinanti per la sua identificazione riprendono l’uomo a terra, dopo la fuga e lo schianto contro l’auto parcheggiata. Raccolti i dati antropometrici per ricostruire un identikit del rapinatore, alimentata e interrogata la banca dati che convoglia le foto segnaletiche, i militari hanno ottenuto l’identificazione. Ieri Castiglia è finito in carcere: aveva in casa anche gli abiti, e lo scooter usato per la rapina. Nelle prossime ore per lui ci sarà l’udienza di convalida del fermo con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi.