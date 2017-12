Si lanciò dal terrazzo per sfuggire all'arresto: rapinatore catturato al Cavone

Martedì 26 Dicembre 2017, 12:35

La volta precedente si era dato alla fuga sui terrazzi ed era finito in ospedale: vista la precedente negativa esperienza, ora si è arreso facendosi ammanettare senza resistenza dai carabinieri della stazione di Napoli San Giuseppe.L'arrestato è Ciro Donnarumma, un 35enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, in particolare per rapina. Dovrà espiare cinque anni di reclusione come disposto dalla procura di Siena per rapina aggravata e truffa.Il 28 marzo scorso i carabinieri si erano recati nella sua abitazione per sottoporlo a individuazione di persona durante accertamenti per due rapine. Prima che la moglie aprisse la porta ai militari Donnarumma, verosimilmente sotto l'effetto di cocaina, era uscito dalla finestra del bagno, si era arrampicato lungo la grondaia fino a raggiungere il terrazzo e si era nascosto. Per continuare la fuga si era lanciato nel vuoto cercando di raggiungere un terrazzo contiguo ma aveva mancato la presa ed era precipitato da circa 8 metri di altezza. Soccorso dagli stessi carabinieri e da personale medico era stato portato in ospedale e sottoposto d'urgenza a intervento chirurgico per pneumotorace.