Napoli, rapinatore ferito a colpi d'arma da fuoco: «Hanno provato a derubarmi», ma la polizia non gli crede

Venerdì 24 Maggio 2019, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 10:37

Un uomo di 36 anni, Ciro D'Amico, è stato ferito da un colpo di pistola questa notte nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, in circostanza che sono al vaglio della Polizia. D' Amico - che è stato denunciato in passato per rapina ed altri reati, e risiede in via Marco Aurelio - è stato accompagnato poco dopo le 1 all'ospedale San Paolo, dove i medici gli hanno riscontrato una frattura alla tibia provocata da un proiettile. Dovrà essere operato. La prognosi dei medici è di 40 giorni.Alla polizia D'Amico ha riferito di essere stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di uno scooter mentre era a bordo della sua auto ferma in una traversa di Fuorigrotta. I due avrebbero cercato di rapinarlo e, alla sua resistenza, gli avrebbero sparato. Uno sconosciuto, poi, lo avrebbe soccorso e trasportato al San Paolo. La versione fornita, però, non convince la polizia che sta vagliando il racconto del ferito.