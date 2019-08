Martedì 27 Agosto 2019, 11:11

È stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale Emmanuel De Luca Bossa, 20enne del Lotto O di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine. Era già ai domiciliari per rapina e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a piombini completa di caricatore ma priva del tappo rosso.Concordando con le risultanze investigative dell’Arma, il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare consentendo ai militari di tradurre il 20enne in carcere.