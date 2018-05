Mercoledì 23 Maggio 2018, 14:24

Ha scippato due smartphone a due anziani in pieno centro a Napoli, in via Toledo. In manette è finito un 32enne marocchino bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo che aveva colpito la sua ultima vittima, un 61enne napoletano.Lo scippatore aveva addosso anche un secondo smartphone, poi risultato rubato qualche decina di metri prima, sempre in via Toledo, a una 73enne. I telefoni sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre il marocchino è stato arrestato per furto con strappo ed è in attesa del giudizio direttissimo.