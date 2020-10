Napoli, spunta un murale per il baby rapinatore ucciso: «Uno schiaffo per i cittadini perbene, va rimosso»

Un murale dedicato a Luigi Caiafa, il rapinatore 17enne ucciso durante un conflitto a fuoco con la polizia, è stato realizzato in questi giorni in un vicolo di Via dei Tribunali a Napoli. Ne dà notizia il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. «Un vero e proprio schiaffo - commenta - sul viso a tutti i cittadini perbene di Napoli. Un omaggio davvero di cattivo gusto in una città che sta vivendo una recrudescenza di violenza a partire dalle sue viscere. I vicoli di Napoli stanno tornando a macchiarsi di sangue così come la sua provincia e questo murale rappresenta un inneggiare alla violenza, chiunque passerà lì penserà a Luigi come un martire e non come a un ragazzo che ha scelto il proprio destino anche a causa del sistema sociale e familiare in cui è cresciuto e che lo ha indirizzato sulla strada sbagliata». «Chiedo pertanto - prosegue il consigliere - che questo murale venga rimosso al più presto. Non possiamo piegarci all'arroganza dei criminali che cercano di imporci la loro morale, corrotta e distorta, con violenza e sprezzo della legalità. Cancellare questo ritratto è semplicemente un segno di civiltà e giustizia».

Ci hanno segnalato alcuni cittadini del quartiere che in questi giorni in un vicolo di Via dei Tribunali è stato... Pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Mercoledì 14 ottobre 2020

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA