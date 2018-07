Venerdì 13 Luglio 2018, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 12:58

Bloccati in strada, minacciati, rapinati. E’ successo stanotte in piazza degli Artisti, all’Arenella, dove tre ragazzi, sotto la minaccia di un coltello, hanno dovuto cedere i cellulari e i 20 euro che avevano in tasca. L’episodio risale all’una circa, indagano i carabinieri. I rapinatori sarebbero due italiani, arrivati e allontanatisi a piedi. Sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza di piazza degli Artisti e di via Tino da Camaino, i militari cercano nelle immagini due persone che corrispondano alla descrizione fornita dalle vittime.