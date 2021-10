Incastrati dalle telecamere di sorveglianza. Inutilmente in fuga. Due napoletani, di 36 e 40 anni, sono stati bloccati in via Argine a Napoli, a bordo dell’auto rapinata si erano impossessati della vettura il 22 ottobre 2021 in via Sponzilli. I poliziotti gli hanno sequestrato anche un coltello a serramanico della lunghezza di 25 centimetri e le chiavi dell’auto utilizzata per il raid.