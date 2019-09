Napoli, presi i rapinatori mascherati: s'ispiravano alla «Casa di carta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Settembre 2019, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 23:02

Un po’ si travestivano da carabinieri, un po’ come i protagonisti della serie “La casa di carta”, ma sicuramente non sono riusciti a celare dietro le maschere che mettevano sul volto il proprio essere malviventi. Sono arrivati ieri altri sei arresti per la banda di rapinatori che compiva i colpi indossando le maschere di “Dalì” - come quelli della serie Netflix - e con finte divise dei carabinieri. Per la legge del contrappasso a compiere l’operazione sono stati proprio i militari dell’Arma, stavolta quelli veri, che dopo mesi di indagini sono riusciti a sgominare l’intero gruppo criminale.In divisa, auto con lampeggiante blu, i tesserini taroccati per la perquisizione domiciliare: così la banda metteva in atto i propri blitz in case e negozi. In sei sono stati presi ieri, altri quattro erano già finiti in carcere in una retata dello scorso gennaio. L’inchiesta, complessa, è durata mesi. I carabinieri hanno dovuto ricostruire tutta l’attività criminale del sodalizio andata avanti tra il settembre ed il dicembre del 2018 in diversi quartieri di Napoli, ad Afragola, nel Napoletano, e a Marcianise (Caserta). I provvedimenti eseguiti dai militari della stazione di Napoli Marianella scaturiscono da un’indagine avviata dopo una violenta rapina in abitazione ai danni di un imprenditore nel settembre dello scorso anno nel quartiere di San Carlo Arena. Uno dei banditi, travestito da carabiniere, simulò di dover effettuare un controllo nell’abitazione e appena riuscì ad entrare nel cortile della villa fu raggiunto di corsa da altri quattro complici. Ma c’era un’attitudine cinematografica da parte dei malviventi, tutti infatti mettevano sul volto le maschere di “Salvador Dalì”, rese celebri dalla serie televisiva cult “La casa di carta”.