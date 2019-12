© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariatosono intervenuti in viale Umberto Maddalena nei pressi della rampa di immissione all’asse perimetrale. I poliziotti hanno notato uno scooter con a bordo due persone vestite di scuro e con caschi integrali che, avvicinatesi ad un’auto, si sono fatte consegnare qualcosa dal guidatore; ne è nato un inseguimento terminato nella zona delle cosiddette “” dove i rapinatori si sono scontrati con alcune auto parcheggiate, perdendo l’equilibrio e rovinando a terra.Uno dei due uomini è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato bloccato dagli agenti; l’uomo,, napoletano di 19 anni noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, poiché lo scooter è risultato provento di furto.