Napoli: rapine agli automobilisti bloccati ​nel traffico, preso uno dei banditi

Martedì 2 Aprile 2019, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Antonio Capoluongo, 39 anni, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso.L’attività investigativa è partita da una serie di rapine commesse nella zona di via Umberto Maddalena tra febbraio e marzo. Due giovani a bordo di scooter, volti coperti e armati di pistola, prendevano di mira gli automobilisti fermi nel traffico.L’analisi di diverse immagini di videosorveglianza sono state determinanti per identificare il rapinatore: nella sua abitazione sono stati trovati gli indumenti «immortalati» dalle telecamere. Bloccato dopo un inseguimento. Capoluongo aveva con sè una pistola semiautomatica e un martello frangivetro utilizzato per rompere i finestrini delle auto, ipla rottura dei cristalli delle auto prescelte.Proseguono le ricerche del complice.