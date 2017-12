I Carabinieri della Stazione quartieri Spagnoli hanno tratto in arresto su via Speranzella un 20enne dei quartieri già noto alle ffoo e destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli nell’ambito di procedimento per una rapina commessa da minorenne. Il giovane dovrà espiare un residuo di anno e un mese di reclusione per la rapina di un Rolex perpetrata nel 2015 ai danni di un turista russo. I militari lo hanno individuato nel corso di un servizio di osservazione, bloccandolo in strada mentre tornava a casa per la vigilia di Natale. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato in Istituto Penale per Minorenni.

Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA