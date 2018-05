Sabato 12 Maggio 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 14:57

«Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, sull'episodio di violenza che ha coinvolto un equipaggio del 118 della Croce Rossa italiana . «Esprimo tutta la mia solidarietà alla collega coinvolta, ma anche all'infermiera e all'autista dell'ambulanza. Queste vili aggressioni devono finire, ormai la situazione è fuori controllo. Le Istituzioni devono intervenire in maniera efficace e immediata».