Napoli, razzia di mascherine al centro storico: «Restituitele nelle cassette postali»

E’ in corso una vera e propria razzia di mascherine nel centro storico di Napol. Il copione è sempre lo stesso. Poco dopo la consegna delle mascherine che vengono distribuite gratuitamente dal postino in confezioni di due per nucleo familiare, scatta il blitz predatorio.Naturalmente, i furti delle protezioni in tessuto non tessuto, sono avvenuti nei fabbricati che non dispongono del servizio di portierato e con una velocità record, per cui, già dopo un quarto d’ora dalla consegna, i condomini che non si erano affrettati a ritirarle, sono rimasti a mani vuote. «Qualcuno ha rubato le mascherine destinate alla mia famiglia e quelle di altri cinque nuclei familiari dal nostro palazzo - raccontache abita in via Aquila, nel quartiere Vasto- chi aveva visto il portiere arrivare, è sceso per farsele consegnare di persona ma chi, come me, non si era accorto della distribuzione non ha trovato nulla nella cassetta postale». Gli stessi identici episodi con le sparizioni sospette, si sono verificati in molti altri fabbricati su via Aquila, via Genova e su via Pontenuovo ma più in generale, le zone colpite riguardano gran parte del centro antico cittadino e soprattutto le aree del Borgo di Sant’Antonio Abate e dei quartieri Vasto e Arenaccia.«Nel nostro palazzo in via Gaetano Argento, nei pressi di piazza Carlo III, più della metà dei condomini non hanno ricevuto i dispositivi consegnati venerdì scorso - spiega, consigliere municipale, anche lui derubato della mascherina - bisogna sottolineare che, in questo caso, è stato negato un diritto a molti anziani e persone con patologie che, ovviamente, sono costrette a provvedere autonomamente all’acquisto dei dispositivi». «Il centro storico si compone di molti fabbricati senza il custode e per questo è la zona maggiormente colpita dai furti che stanno dividendo la città, tra fabbricati fortunati e fabbricati derubati e privati di un diritto alla tutela della salute - denunciadel “Comitato lenzuola bianche”- l’area del Vasto, della Maddalena, della Duchesca e corso Garibaldi hanno registrato molti episodi di blitz predatori all’interno delle cassette postali».Lo sciacallaggio, in forte contrasto con la Napoli solidale che è scesa in campo per aiutare le famiglie più bisognose e disagiate è stato segnalato da Simeone, sotto forma di appello. «Chiediamo a chi ha rubato le mascherine di restituirle - annuncia il portavoce del comitato cittadino - chiediamo a Vincenzo De Luca di alzare la voce su questi episodi di sciacallaggio in un periodo così critico dove la maggior parte della cittadinanza sta mostrando responsabilità e senso di solidarietà».