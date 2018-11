«Tu non sei razzista, sei str***o», su Facebook le scuse dell'aggressore della Circum

Domenica 4 Novembre 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 18:27

Dopo gli insulti arrivano le scuse. Vincenzo - questo sembra essere il nome del ragazzo divenuto in questi giorni tristemente noto per la violenta aggressione verbale nei confronti di un giovane straniero all’interno della Circumvesuviana - torna sui propri passi.La vicenda, divenuta nota grazie a un video girato di nascosto che ritrae una donna schierarsi a difesa del migrante, ha fatto il giro del web raccogliendo numerosi consensi a favore della signora e pesanti offese nei confronti del giovane napoletano. Vincenzo, che attraverso un commento Facebook non privo di errori di ortografia dichiara di essere il protagonista del video, afferma: «Sono il ragazzo del treno mi spiace del comportamento detto ma non sapete cosa a fatto prima che entrava nel treno si e messo a spingere le persone dopo o esagerato non sono razzista la signora esagerato prego gentilmente di togliere il video».Nel commento, secondo molti riconducibile al giovane napoletano, arrivano poi le scuse: «Mi scuso con tutti ma e stato solo uno sfogo non dimentichiamo la ragazza di roma fatta appezzi e stata violentata nessuno ne parla più non o aggredito nessuno e ne era intenzioni farlo mi scuso ancora se ottenuto un atteggiamento di rabbia».