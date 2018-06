Venerdì 29 Giugno 2018, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 12:53

Un ucraino di 36 anni è stato ferito con un colpo di pistola durante quella che sembrerebbe una rapina nella notte scorsa. Il giovane ha raccontato ai poliziotti, intervenuti poco dopo, di essere stato raggiunto da due ragazzi in scooter mentre si trovava su una panchina di via Cesare Rosaroll, poco dopo la mezzanotte; i due gli avrebbero chiesto dei soldi e, al suo rifiuto, gli avrebbero sparato colpendolo a un ginocchio. La vittima è stata accompagnata in ospedale e dimessa con 15 giorni di prognosi; le indagini sono affidate alla polizia di Stato.