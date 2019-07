Napoli, il mistero dell'immagine della Madonna: in attesa dell'intervento della Chiesa il web si divide

Domenica 21 Luglio 2019, 18:03

La notizia dell'apparizione della Madonna Immacolata in un appartamento del corso Marianella in poche ore ha scatenato un putiferio sui social. Il web si è diviso a metà tra quanti sono convinti che nell'appartamento della famiglia Bastelli si sia verificato un evento soprannaturale e tra chi, invece, sostiene che sia tutta una messinscena. La Chiesa, con ogni probabilità, interverrà nelle prossime ore per dire la sua sul mistero che si infittisce sempre di più. Come affermano quelli che hanno assistito al prodigio, infatti, l'immagine della Madonna non resterebbe fissa in un'unica posizione ma cambierebbe posizione di ora in ora. Le prime foto scattate dagli increduli abitanti della zona ritraevano quella che si suppone - il condizionale è d'obbligo - sia l'immagine dell'Immacolata al centro della porta della camera da letto del piccolo appartemento della palazzina popolare. Alcune immagini e alcuni video girati successivamente, invece, mostrano l'immagine - con la medesima sagoma - in posizioni decentrate rispetto alla prima apparizione.A una prima e sommaria indagine sembra che non ci sia una spiegazione plausibile. Di fronte alla porta non c'è alcuna possibilità che la luce possa infiltrarsi e stampare sulla superfice di legno l'immagine che non scompare nemmeno se si spengono completamente le luci nell'appartamento e se si oscurano le tende. Esclusa, inoltre, l'ipotesi avanzata da molti che ritenevano l'immagine nient'altro che una larga macchia di muffa. La parete è perfettamente asciutta e l'immagine non scompare nemmeno strofinando energicamente la porta. Difficile, infine, che la famiglia che ha annunciato il prodigio sia ricorsa a mezzi come Photoshop per ritoccare qualche ombra.Le prove empiriche realizzate in queste ore farebbero pensare all'autenticità del prodigio ma, è bene sottolinearlo ancora una volta, le autorità ecclesiastiche non sono state ancora consultate e non sono stati condotti studi scientifici appositi. Il dato certo, però, è che in pochissime ore si è scatenato un pellegrinaggio - giovani e giovanissimi compresi - nel piccolo appartamento che, a tutte le ore del giorno e della notte, è ormai invaso da centinaia di napoletani che si inginocchiano e pregano di fronte all'immagine che in alcuni momenti - alcune foto lo dimostrano chiaramente - ha assunto tonalità del blu ai lati, quasi a raffigurare il manto della Madonna.I commenti sui social, impietosi come solo i social network possono essere, in alcuni casi sono estremamente duri e prendono di mira anche con pesanti sfottò quanti - e sono in molti - credono realmente che a Piscinola si sia verificata una apparizione della Madonna.