Napoli, è record di furti al Vomero: rubate due auto al giorno

Domenica 21 Ottobre 2018, 09:00

Colpiscono sempre di notte. E sanno anche quando agire: tra le quattro e le cinque del mattino, quando si avvicendano i turni delle pattuglie di polizia e carabinieri. Approfittano di quella manciata di minuti utili a mettere a segno i loro colpi. La loro riserva di caccia resta il Vomero: la zona collinare si conferma l'oggetto del desiderio per banditi e malfattori di ogni risma.Vedi alla voce: ladri d'auto e di scooter. Solo ventiquattr'ore fa i carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno stretto il cerchio intorno a una banda di delinquenti che fanno sparire utilitarie e fuoriserie come se fossero carte truccate. Non temono confronti, sfidando persino le nuove tecnologie che - stando alle garanzie fornite dalle compagnie di assicurazione - offrono pacchetti comprensivi di «scatole nere» che, almeno sulla carta, dovrebbero aiutare a geolocalizzare le vetture rubate.