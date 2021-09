Napoli, il recordman delle multe identificato dalla polizia locale: sul suo capo 35 verbali

Gli agenti della polizia locale di Napoli, a seguito di segnalazione dell’Agenzia del Demanio di Bologna hanno rintracciato il proprietario di un autoveicolo gravato di numerose contravvenzioni e rimasto negli anni impunito perché il veicolo risultava oggetto di alienazione e confisca. Alcuni anni or sono, infatti, l’auto di R.A. nato a Vico Equense il 6 maggio 1965, è stata sottoposta a controllo dalla polizia stradale di Bologna per la mancata copertura assicurativa sul veicolo. L’auto fu sequestrata e affidata a una ditta per la custodia. Dopo un'istanza la macchina fu riaffidata il trasgressore e portata a Napoli.

Il veicolo comunque nei mesi successivi non fu assicurato ed il procedimento amministrativo si conclude con la confisca, rientrando a far parte del patrimonio disponibile del Demanio dello Stato.

R.A. ha continuato a circolare sul territorio partenopeo e tutte le sanzioni a suo carico vengono notificate all’agenzia del Demanio che dalla consultazione delle banche dati risulta l’unico intestatario dell’auto.

L’agenzia del Demanio di Bologna ha dunque contattato la polizia locale di Napoli poichè a carico dell’auto risultano oltre trenta sanzioni al codice della strada, tutte commesse sul territorio della città.

La polizia locale dopo una attività investigativa è riuscità ad ad intercettarlo, sequestrarlo e finalmente metterlo a disposizione del Demanio dello Stato, provvedendo al tempo a notificare al trasgressore materiale degli illeciti 35 verbali al codice della strada per un ammontare di circa € 4.000,00 euro al fine recuperare i crediti vantati per le violazioni.