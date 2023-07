Reddito di cittadanza abolito, protesta all'Inps di Napoli: «In piazza per la sopravvivenza»

Manifestazione a Napoli davanti alla sede dell'Inps, in via De Gasperi, per protestare contro l'abolizione del reddito di cittadinanza.

Al momento la situazione, sulla quale vigila uno spiegamento di forze dell'ordine, è tranquilla.

«Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù». Questo lo striscione di Potere al Popolo, che ha organizzato il presidio assieme al sindacato Usb, esposto all'esterno della sede dell'Inps.

In piazza, a manifestare, circa 50 persone, nonostante solo in provincia di Napoli sono 21.500 le famiglie che percepivano il reddito.

«Siamo di fronte all'attacco del governo Meloni ai poveri e al diritto di sopravvivenza». Così Giuliano Granato, uno dei responsabili di Potere al Popolo, spiega le ragioni della manifestazione che si sta svolgendo all'esterno della sede Inps di Napoli dopo l'sms che comunicava la fine del reddito di cittadinanza. «Parliamo di 160mila famiglie nel Paese - ha detto Granata - che sono senza un euro e senza prospettive.

«La confusione di questi giorni ha un solo nome: Inps». Lo ha detto Gilda Panico, presidente dell'ordine professionale degli assistenti sociali della Campania. «L' Inps - spiega Panico - ha inviato un sms in cui dice che la presa in carico è dei servizi sociali, ma in questa fase non c'entrano. Purtroppo questo ha fatto scoppiare i servizi, perché il cittadino va ai servizi sociali ma in questo momento i Comuni non possono dare risposte. Siamo vicini alle persone e i colleghi ascolteranno i cittadini, ma in questo momento non possono dare risposte. Servono linee guida e stp, mandare un sms a pochi giorni dal 1° agosto, con gli uffici al 50% del personale, è stata una cosa indegna e impropria. Vorremmo il supporto della Regione e dei Comuni perché dicano al ministro di rivedere questa azione, di rinviarla, per permettere una migliore organizzazione».