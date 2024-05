Regge l'inchiesta sul presunto riciclaggio del denaro sporco in una nota attività di ristorazione del centro storico napoletano.

Sono stati i giudici della dodicesima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli (Pepe, Cimma e Pollio) a rigettare la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali dei principali indagati. Resta così in cella l'imprenditore Massimiliano Di Caprio, titolare di fatto della pizzeria Dal Presidente, in via dei Tribunali; ottiene invece gli arresti domiciliari la moglie Deborah Capasso (difesa dagli avvocati Leopoldo Perone e Fabio Visco); resta ai domiciliari il sostituto commissario Guido Albano, ritenuto legato a doppio filo agli interessi dell'imprenditore Di Caprio. Secondo la ricostruzione della Dda di Napoli (al lavoro il pm anticamorra della Procura di Napoli Alessandra Converso, Ida Teresi e Daniela Varone), ci sarebbe stato il tentativo di reimpiego di denaro sporco nelle attività commerciali, con un travaso di soldi che sarebbe riconducibile al clan Contini.

Si attende ora l'esito del Riesame di Vincenzo Capozzoli (assistito dal penalista Claudio Davino), cognato di Di Caprio, in passato coinvolto nelle indagini sull'omicidio di Ciro Fontanarosa (vicenda per la quale Capozzoli è stato assolto). Regge l'aggravante mafioso del presunto riciclaggio, probabile un ricorso per Cassazione da parte dei difensori degli indagati ristretti dalle misure cautelari notificate al termine del lavoro dei finanzieri del nucleo di polizia economico e finanziaria guidato dal comandante Paolo Consiglio.