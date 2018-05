CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Maggio 2018, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 08:25

Sette anni dopo l'occupazione, Mezzocannone occupato è diventato un «caso»: merito di una festa di compleanno alla quale ha partecipato Luigi De Magistris. La polemica s'è scatenata sul tema dell'opportunità che un sindaco vada a una manifestazione che si svolge all'interno di un luogo abusivamente occupato. E subito s'è aperto un altro fronte: a chi appartiene quell'area occupata nel 2011? Chi dovrebbe chiederne lo sgombero?È stato necessario aprire un'istruttoria perché la Federico II ha spiegato che quei locali non sono mai appartenuti all'università ma all'Adisu, struttura che fa capo alla Regione Campania. La Regione, a sua volta, ha chiarito che l'area è stata data in affidamento decine di anni fa all'ente che si occupa del diritto allo studio ma formalmente è di proprietà del Demanio dello Stato. Nella giornata di oggi, però, dopo aver messo assieme tutti i documenti necessari, la Regione, tramite l'Adisurc, dovrebbe prendere una decisione per verificare le strade possibili per la «restituzione dei locali e il ripristino della legalità».Insomma, dietro l'angolo potrebbe esserci una richiesta di sgombero che potrebbe far salire la tensione nell'area di Mezzocannone ma non solo. Lo scontro potrebbe allargarsi anche alla politica con De Magistris, fiero sostenitore del concetto di «beni comuni» da rendere disponibili all'utilizzo condiviso e i legittimi proprietari (Demanio) o affidatari (l'Adisurc, cioè la Regione) di quei beni.